Провал ли е новото турне на Бионсе?

Турнето на Бионсе Cowboy Carter вече предизвика множество коментари и критики още преди да започне. Билети за някои от най-отдалечените места в стадиона на SoFi в Лос Анджелис бяха намерени за само 20 долара - по-малко от цената на ограничено издание на Minecraft Big Mac меню от McDonald's. Това накара някои фенове да се запитат дали звездата не изпитва трудности със продажбите, а други да я нарекат "провал".

Но дали всъщност това е така или просто турнето не е успяло да придобие скорост още в началото? Албумът Cowboy Carter вече беше хит, оглавявайки Billboard 200 и същевременно поставяйки първия сингъл Texas Hold 'Em на върха и в кънтри класацията. Историята показва, че Бионсе не веднъж е срещала критики в началото на своите турнета, които по-късно се превръщат в огромни успехи.

Някои хора твърдят, че музиката на Бионсе в стил "каубой" не се възприема добре, но не може да се отрече, че и преди тя е успявала да привлече вниманието, дори когато обстановката не изглежда толкова обещаваща. "Чакайте да започне турнето", казват верните ѝ фенове. "След като започнат да излизат клипове от шоуто, билетите ще се разпродадат." И може би точно така ще бъде. В края на краищата, когато става дума за Бионсе, не може да се отрече, че тя винаги успява да обърне ситуацията в своя полза.

