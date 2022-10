Отменен гол в 96' спря Тотнъм от ранно класиране за елиминациите в Шампионската лига

Тотнъм и Спортинг Лисабон завършиха 1:1 в предпоследния си мач от групите на Шампионската лига, като така интригата в Група D ще остане до самия край, защото разликата с Айнтрахт Франкфурт и Олимпик Марсилия е само 2 точки между четирите отбора.

Гол в 96' на Хари Кейн бе отменен заради засада след намесата на ВАР, а тестовата полуавтоматична система за засадите доказа, че реферът е имал пълното право да вдигне високо ръката си, вместо да посочи центъра на терена. Това обаче не попречи на Антонио Конте, за да излее гнева си край тъча, за което си изпроси червен картон, който ще го лиши от пряко участие в решаващия мач срещу „марсилци“ след седмица.

