Спортът по ТВ в четвъртък (27 октомври)

10.00 Голф: Шампионат за аматьори на Азия и Пасифика, първи ден Евроспорт 2

15.00 Тенис турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

16.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

19.45 "Лудогорец" - "Бетис" МАХ Спорт 3

19.45 "Лацио" - "Мидтиланд" МАХ Спорт 4

19.45 "Фиорентина" - "Истанбул ББ" Ринг

19.45 ПСВ "Айндховен" - "Арсенал" Би Ти Ви Екшън

19.45 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Монако" МАХ Спорт 2

20.00 Волейбол, "Младост" - "Хебър" МАХ Спорт 1

20.30 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

22.00 ХИК - "Рома" МАХ Спорт 3

22.00 "Ференцварош" - "Монако" МАХ Спорт 4

22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Шериф" Би Ти Ви Екшън

22.00 "Щурм" - "Фейенорд" Ринг

22.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

02.00 НХЛ, "Бостън" - "Детройт" МАХ Спорт 1

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