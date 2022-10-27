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Спортът по ТВ в четвъртък (27 октомври)

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Спортът по ТВ в четвъртък (27 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (27 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Голф: Шампионат за аматьори на Азия и Пасифика, първи ден Евроспорт 2
15.00 Тенис турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
16.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
19.45 "Лудогорец" - "Бетис" МАХ Спорт 3
19.45 "Лацио" - "Мидтиланд" МАХ Спорт 4
19.45 "Фиорентина" - "Истанбул ББ" Ринг
19.45 ПСВ "Айндховен" - "Арсенал" Би Ти Ви Екшън
19.45 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Монако" МАХ Спорт 2
20.00 Волейбол, "Младост" - "Хебър" МАХ Спорт 1
20.30 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
22.00 ХИК - "Рома" МАХ Спорт 3
22.00 "Ференцварош" - "Монако" МАХ Спорт 4
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Шериф" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Щурм" - "Фейенорд" Ринг
22.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, "Бостън" - "Детройт" МАХ Спорт 1


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ за ИНФОТО господин КОВАЧЕВ

    06:44 27.10.2022

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