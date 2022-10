Джейк Пол пристигна на тренировка на кон

Медийната звезда Джейк Пол пристигна яхнал кон за откритата тренировка преди битката с Андерсон Силва тази събота. Ютубърът се връща на ринга срещу един от най-големите шампиони в историята на UFC. Боят е в Аризона и ще е първи за Пол от 10 месеца, след като двата организирани от него през август се провалиха.

Пол отбеляза пристигането си със стил – яхнал кон. Звездата от социалните мрежи се закани отново на съперника.

