Гришо срази един от най-добрите тенисисти в света

Григор Димитров постигна една от най-големите победи през сезона си, отстранявайки Андрей Рубльов от ATP 500 турнира във Виена с 3:6, 4:6.

Българинът демонстрира огромна успеваемост на свой сервис, като дори записа 8 аса срещу световния №8, макар да загуби още второто си подаване в мача.

30th career Top 10 win for @GrigorDimitrov 🙌



6-3 6-4 🆚 Rublev and into the QF in Vienna!@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/JOoI2KHT2w