Магически пряк-свободен удар на Кевин де Бройне пречупи антифутбола на Лестър

Лестър Сити отстъпи с 0:1 на Манчестър Сити в първия мач от 14 кръг във Висшата лига, благодарение на феноменалното изпълнение от пряк-свободен удар на Кевин де Бройне в началото на второто полувреме.

Белгиецът стреля в сглобката от около 25 метра, за да остави Дани Уорд безпомощен срещу удара от дистанция.

„Лисиците“ междувременно заслужиха съдбата си, защото се опитаха да стигнат до точка с отвратителен футбол, особено през първата част. Постоянно играчите на Брендън Роджърс бяха прибрани в и около собственото си наказателно, че дори Варди, Барнс и Мадисън играеха ролята на дефанзивни полузащитници.

