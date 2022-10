Тотнъм възкръсна след 2 гола пасив, за да излезе от кризата

Борнемут допусна пълен обрат от 2:0 до 2:3 от Тотнъм Хотспър, след като тъкмо изглеждаше, че „шпорите“ са напът да загубят в трети пореден мач от Висшата лига.

Кийфър Мур вкара и двете попадения за „черешките“, но след това Райън Сесеньон, Бен Дейвис и Родриго Бентанкур се превърнаха в неочакваните герои за гостите. Уругваецът дори се разписа за победата в добавеното време на мача.

Отборът на Антонио Конте така се завръща на пътя на победите и сега ще може да се фокусира изцяло върху представянето си идната седмица в Шампионската лига, където ще има нужда от победа срещу Олимпик Марсилия, за да продължи напред.

