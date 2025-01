Прощално селфи от Белия дом

Малко преди да напусне Белия дом в края на мандата си, президентът на САЩ Джо Байдън публикува с селфи със съпругата си, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Още едно селфи за из път. Обичаме ви, Америка", написа той в платформата "Екс". На снимката се вижда как 82-годишният Джо и 73-годишната му съпруга Джил са застанали с усмивки на лице на фона на заснежената градина в Белия дом.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV