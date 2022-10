„Пиратите“ счупиха прокобата и ограбиха именития Атлетико Мадрид с гол в 99'

Кадис инкасира първата си победа за сезона пред собствена публика след успех срещу Атлетико Мадрид в един инфарктен мач с внушителния резултат 3:2.

„Пиратите“ поведоха още в 27 секунда след гола на Тео Бонгунда, а авансът бе удвоен в 81' от Алекс Фернандез, което сякаш вещаеше, че трите точки ще останат на „Нуево Мирандия“.

Жоао Феликс обаче се появи от резервната скамейка, за да вкара два гола за „дюшекчиите“ в 85' и 89', като дори имаше възможност за хеттрик в добавеното време.

All over in Cádiz. pic.twitter.com/a1Hm93oKAw

Срещата щеше да продължи цели 8 минути над редовните 90, тъй като имаше куп контузии, картони и смени, но вместо да видим сензационен обрат на гостите Рубен Собрино се озова на върха на една бърза контраатака отвъд финалните секунди и с помощта на колене, гърди, корем и всичко останало в тялото си успя да добута кълбото за трети път зад гърба на Ян Облак. ВАР прегледа щателно ситуацията, за да открие нещо нередно, не успя и голът остана за крайното 3:2.

💛🔴 #CádizAtleti #LaLigaSantander



3-2 | MIN. 90+ | GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL



SOBRINO SCORES ON THE LAST PLAY OF THE GAME!!!! pic.twitter.com/W65yPkUCxc