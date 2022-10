Успех в жълто-черно насред „Дойче Банк Парк“

Айнтрахт Франкфурт отстъпи с 1:2 на Борусия Дортмунд в дербито на кръга в германската Първа Бундеслига, като така „жълто-черните“ изпревариха своя опонент в класирането и продължават преследването на първата позиция.

Юлиан Бранд и Даичи Камада отбелязаха по веднъж за двата отбора през първата част, а след почивката Джуд Белингам донесе трите точки за гостите.

