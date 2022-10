Барселона открадна трите точки от „Местая“ с гол в 93'

Валенсия и Барселона завършиха 0:1, след като Роберт Левандовски вкара единственото попадение в 93' на „Местая“.

Полякът се озова на върха на едно центриране от Рафиня, овладя кълбото и го прати в мрежата в типичния си голмайсторски стил.

Двата отбора едва не завършиха без да си отбележат гол, тъй като ефективността им при създадените положения бе отчайваща. Дори „каталунците“ намериха очертанията на вратата едва за втори път при удара на „Лева“.

Този успех обаче връща „Барса“ на върха в класирането преди срещата на Реал Мадрид срещу Жирона в неделния ден.

„Прилепите“ обаче навлизат в серия от 4 поредни мача без победа и това започва да повдига някои сериозни въпросителни за работата на Дженаро Гатузо с оглед прекалено дефанзивния стил на игра, който изповядва.

