Верстапен ще стартира с първия си полпозишън в Мексико Сити

Макс Верстапен ще стартира от първата клетка на пистата в Мексико Сити за пръв път в своята кариера във Formula 1, след като в снощната квалификация бе единственият с време под 1:18 минути на обиколка.

Пилотът на Red Bull Racing спря часовника на 1:17.775 минути и така ще поведе колоната в надпреварата по-късно днес.

A very lovely Saturday 👌 Great job team @redbullracing 💪



To be on Pole Position here is amazing! The atmosphere is incredible, you can really feel the passion of the fans while driving the track.



I’m really looking forward to race here tomorrow 🇲🇽👋 pic.twitter.com/TAs7fwujPu