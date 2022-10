Аталанта атакува върха със завръщане към победите

Емполи отстъпи с 0:2 на Аталанта в ранния мач от неделната сесия в Серия А, като така „Богинята“ се озова в подножието на върха във временното класиране.

Ханс Хатебург и Адемола Лукман вкараха головете за гостите, докато Теум Компайнерс пропусна да отбележи от дузпа в края на първата част.

„Адзурите“ продължават с неуверените си игри и след 12 изиграни мача остават с 11 точки, макар и в средата на таблицата.

Аталанта от друга страна запазва статута си на един от най-добрите в дефанзивен план тимове в Европа, като успя да се реабилитира след загубата преди седмица от Лацио в Бергамо. В същото време постави и личен рекорд от 8 победи в първите 12 кръга на „Калчото“.

