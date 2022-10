Анчелоти скочи на съдиите: Измислиха си дузпата срещу нас

Старши треньорът на Реал Мадрид - Карло Анчелоти, беше изключително разгневен от факта, че не е трябвало да бъде отсъждана дузпа за Жирона за игра с ръка на Марко Асенсио, след която каталунците отбеляза попадението си за равенството 1:1 между двата тима.

Италианският специалист обаче беше склонен да се съгласи, че реферът правилно е отменил победното попадение на Родриго за нарушение срещу вратаря.

„Няма дузпа и той не докосва топката с ръка. Говорих си с Асенсио и наистина позицията му е странна, но не докосва топката с лявата си ръка. Ако това беше станало, така или иначе лявата му ръка беше прилепена към тялото. Не знам, те са си я измислили. Какво да правя?! Не мога да кажа нищо повече“, заяви Анчелоти след двубоя.

Ancelotti: "It's not a penalty... doesn't touch the hand. The position of the left hand is rare but does not touch the ball with the left They have invented it, I can't say more." #RMAGIR pic.twitter.com/hhRUQGdAyw