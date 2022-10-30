Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ във вторник (01 ноември)

2730

Спортът по ТВ във вторник (01 ноември)

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (01 ноември) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
14.40 Колокрос: Трофей в Уденарде, жени Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей в Уденарде, мъже Евроспорт 1
17.15 "Локомотив" (Пд) - ЦСКА Диема спорт
19.45 "Порто" - "Атлетико" МАХ Спорт 3
19.45 "Байер" - "Брюж" МАХ Спорт 4
22.00 "Марсилия" - "Тотнъм" МАХ Спорт 1
22.00 "Виктория" - "Барселона" МАХ Спорт 2
22.00 "Байерн" - "Интер" МАХ Спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Наполи" МАХ Спорт 4
22.00 "Бристол Сити" - "Шефийлд Юнайтед" Нова спорт


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове