Спортът по ТВ във вторник (01 ноември)

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
14.40 Колокрос: Трофей в Уденарде, жени Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей в Уденарде, мъже Евроспорт 1
17.15 "Локомотив" (Пд) - ЦСКА Диема спорт
19.45 "Порто" - "Атлетико" МАХ Спорт 3
19.45 "Байер" - "Брюж" МАХ Спорт 4
22.00 "Марсилия" - "Тотнъм" МАХ Спорт 1
22.00 "Виктория" - "Барселона" МАХ Спорт 2
22.00 "Байерн" - "Интер" МАХ Спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Наполи" МАХ Спорт 4
22.00 "Бристол Сити" - "Шефийлд Юнайтед" Нова спорт
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