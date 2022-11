Тотнъм ликува насред „Велодром“ с гол в 95'

Олимпик Марсилия пропиля отлична възможност, за да се класира напред в Шампионската лига, след като допусна пълен обрат от Тотнъм Хотспър в последния кръг от групите до 1:2.

Конгоанецът Шансел Мбемба Мангулу откри резултата във втората минута от добавеното време на първата част, след като по-рано Ерик Баи от състава на домакините се контузи, а от този на гостите Хьон-мин Сон напусна принудително.

На почивката Антонио Конте реагира с още една смяна и пусна в игра Емерсон Роял за сметка на Райън Сесеньон.

Клеман Лангле обаче се оказа изненадващият герой за „шпорите“ с изравнителното си попадение в 54'. Равенството означаваше, че английският тим ще се класира напред, макар и от втората позиция, докато французите ще играят в Лига Европа.

Матео Гендузи обаче се оказа антигерой за своите, защото именно негова бе грешка в 95', когато Хари Кейн асистира за победния гол на Пиер-Емил Хойберг.

По този начин Марсилия се прости с евроучастието си за сезона, докато Тотнъм гледа смело към елиминациите в Шампионската лига.

THROUGH ✅



Last 16, here we come 🙌 pic.twitter.com/xLdvkpB1pj