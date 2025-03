Володимир Зеленски: Съжалявам за сблъсъка с Доналд Тръмп! Време е нещата да бъдат поправени, никой не иска война

Украинският президент Володимир Зеленски изрази "съжаление", че се е стигнало до сблъсъка между него и американския президент Доналд Тръмп миналата седмица и посочи, че е "време да нещата да бъдат поправени", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението дойде ден след като Тръмп замрази американската военна помощ за Киев.

В своята позиция Зеленски посочи, че подкрепя мирните преговори и е готов да подпише споразумението, което ще даде на САЩ достъп до украинските полезните изкопаеми. Сделката остана на масата, но не бе подписана, след като миналата седмица Зеленски прекрати предсрочно визитата си в Съединените щати заради пререканията с Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом.

"Моят екип и аз сме готови да работим под силното ръководство на президента Тръмп, за да постигнем траен мир", написа днес Зеленски в социалната мрежа "Екс".

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…