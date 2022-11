Талантът на Карлос Алкараз се оказа непреодолима пречка за Григор Димитров

Карлос Алкараз има причина да е №1 в световната ранглиста в тениса и това бе видимо при успеха му с 2:0 над Григор Димитров на 1/8-финалите на „Мастърс“ турнира в Париж.

Испанецът демонстрира изумителен атлетизъм при почти всяко едно от дългите разигравания, за да спаси някои перфектни удари по диагонала на българина.

Мачът започна кошмарно за „Гришо“ с два поредни пробива и загуба с 6:1 след по-малко от половин час игра.

Вторият сет бе малко по-оспорван, макар отново Алкараз да поведе с 3:0. Димитров успя да изравни до 3:3, но в последствие загуби срещата с 6:3.

Ретурите на най-добрия тенисист в света в момента бяха убийствени. Той спечели 18/41 точки на първи сервис и 13/18 на втори сервис веднага след подаването на хасковлията.

Григор Димитров обаче носи и голяма лична вина за поражението, въпреки добрата си форма. Той допусна цели 24 непредизвикани грешки срещу само 6 в другия край на корта.

В крайна сметка Карлос Алкараз ще играе на 1/4-финалите, където ще чака победителя от двойката Холгер Руне - Андрей Рубльов.

First quarter-final in Bercy 🔓



World No. 1 🇪🇸 @carlosalcaraz maintains his quest for the Paris title, by defeating Dimitrov 6-1, 6-3!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/2cpchfj3fp