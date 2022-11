Европейското съдийство лиши Лудогорец от сензация на „Стадио Олимпико“

Лудогорец официално отпадна от Лига Европа, за да се насочи към третия по сила европейски клубен турнир след поражение с 3:1 от Рома на „Стадио Олимпико“.

Привидно съдийството на Никола Дабанович предреши изхода на двубоя в полза на „римските вълци“, но реферът по-скоро си свърши добре работата, когато даде две дузпи за домакините, отмени гол за гостите и им показа червен картон.

Рик Джонатан междувременно откри резултата за „разградските орли“ в края на първата част, слаломирайки през центъра на терена, за да прати в последствие неспасяем удар от дъгата.

След почивката Лоренцо Пелегрини получи правото да изпълнява дузпи в 56' и 65' и ги реализира успешно. Първо Сисиньо направи огромна глупост, за да изблъска Мади Камара в наказателното поле, а при втората ситуация бразилецът с български паспорт покри засадата срещу Николо Дзаниоло, а след това Игор Тиаго се постара, за да препъне италианеца в невралгичната зона.

Job's done.



We continue on in the competition thanks to two goals from Lorenzo Pellegrini and Nicolo Zaniolo's brilliant solo effort!



🟨🟥 DAJE ROMA 🟥🟨#ASRoma #UEL #RomaLudogorets pic.twitter.com/ccPl0rYB4s