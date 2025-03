bTV: Григор Димитров ли е новият "Ерген"?

Григор Димитров направи трогателен жест към своя почитателка. Първата ни ракета зарадва рожденичка с жълта роза и прегръдка, предаде bTV.

Това се случи в заведение, където 33-годишният тенисист бе отседнал в същия ден, когато победи италианецa Федерико Чина. Оказва се, че приятелка на рожденичката е помолила Григор да ѝ направи изненада.

Без да се замисли бившият номер 3 в света се приближи към щастливката с думите: "Чух, че имаш рожден ден. Харесваш ли рози?". В следващият момент българинът ѝ подари жълта роза и я прегърна.

Видеоклипът бързо набра популярност в социалните мрежи, като предизвика множество положителни реакции от феновете. Това не е първият случай, в който Димитров демонстрира своя благ характер. Преди години той подари на бившата си приятелка Мария Шарапова 500 рози наведнъж. "Понякога просто полудявам и изпращам стотици рози" - споделя тенисистът. Днес той продължава участието си в турнира в Маями, САЩ.

this is the cutest thing i have ever seen pic.twitter.com/rBWkq3SFNY