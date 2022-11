Цюрих нарита Арсенал, но англичаните все пак триумфираха

Арсенал победи Цюрих с 1:0 и заслужено продължи напред към елиминациите в Лига Европа от позицията на първи отбор в Група A, въпреки усилията на Ерик Ламбрехтс да пусне прекалено свободна игра на терена на „Емиратс Стейдиъм“.

Киърън Тиърни вкара единствения гол в 17', възползвайки се от зле избита топка, за да стреля мощно с левия си крак в далечния ъгъл на вратата.

🔝 of Group A 🙌



We progress directly through to the @EuropaLeague round of 16 ✅ pic.twitter.com/GcdhoGbnf9