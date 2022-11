"Нещо" в бутилката на Джокович взривява света на спорта (ВИДЕО)

Бившият №1 в световната ранглиста Новак Джокович загуби снощи финала на Мастърс турнира в Париж, отстъпвайки с 6:3, 3:6, 5:7 на 19-годишния датчанин Холгер Руне. Преди това сърбинът победи Стефанос Циципас в драматична битка. По време на полуфинала обаче се случи нещо доста странно, което е напът да взриви света на тениса.

Журналистът Деймиън Райли от британското издание "The Spectator", който присъства на мача в зала "Берси", запечата любопитен момент - подозрително поведение на физиотерапевта на Джокович - Улисес Бадио, и част от антуража на сърбина.

По време на една от почивките Бадио започва да сипва нещо в бутилката, която секунди по-късно бива занесена на световния №7 от едно от децата, подаващи топките. Аржентинецът обаче през цялото време се прикрива, а когато друг човек от екипа забелязва, че го снимат, кара двама от седящите до него да се позиционират така, че да пречат на камерата.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA