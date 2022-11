Шахтьор призова европейския футболен елит за дарения в подкрепа възстановяването на стадиона в Ирпен

Шахтьор Донецк се присъедини към дарителската кампания на президента Володимир Зеленски - United24, за да подкрепи възстановяването на футболния стадион в Ирпен, който бе почти разрушен от руските бомбардировки над Северна Украйна.

От футболния клуб заявиха, че даряват €100 хил. в дарителската сметка, чийто посланик из света е Андрий Шевченко.

С публикация в социалните мрежи се призовава голяма част от европейския елит да се включи в кампанията. Там са отбелязани профилите на Челси, Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Тотнъм Хотспър, Ювентус, Интер, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, ПСЖ, Олимпик Марсилия, Милан и Олимпик Лион.

⚒ Shakhtar allocated EUR 100 thousand for the stadium restoration in Irpin 🇺🇦



The Donetsk club joins the fundraising of the United24 platform and its ambassador Andriy Shevchenko and calls on the worldwide football community to do it as well.#FootballStandsTogether pic.twitter.com/rUsGwO0gDB