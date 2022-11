ММА звезда кандидат за купувач на Ливърпул?

ММА звездата Конър Макгрегър изненадващо обяви, че се интересува от английския гранд Ливърпул. Новината „гръмна” само часове, след като собствениците на „червените” – „Фенуей Спортс Груп”, обявиха, че търсят купувачи за клуба.

В официалния си профил в Twitter, Макгрегър сподели, че дори вече е предприел конкретни стъпки и е поискал допълнителна информация.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH