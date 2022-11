Прерязаха китката на хокеист по време на мач от NHL (ВИДЕО)

Нападателят на Едмънтън Ойлърс - Ивендър Кейн, пострада тежко при инцидент по време на мача срещу Тампа Бей Лайтнинг от Националната хокейна лига, научихме от The Athletic.

Звездата на домакините влезе в единоборство за шайбата с Филип Майърс, след което се озова на леда, а в последвалата суматоха Патрик Маруун мина с кънките си през китката му. Миг по-късно Кейн стисна ръката си и се втурна към резервната скамейка, за да потърси медицинска помощ.

Пострадалият хокеист бе стабилизиран и откаран в болницата, където да претърпи операция. Новините оттам засега са положителни и по всичко личи той не е засегнал сухожилията.

Двубоят бе прекъснат за кратко в четвъртата минута, а в последствие резултатът бе 3:2 за Ойлърс.

Scary scene as Evander Kane gets cut by the skate of Pat Maroon pic.twitter.com/nnVmFrSRd0