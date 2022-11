Леверкузен продължава по пътя към възкресението

Кьолн загуби домакинството си на Байер Леверкузен с 1:2 в мач, който бе едно от дербитата в дъното на таблицата на Първа Бундеслига.

Бено Шмиц откри резултата за „козлите“ през първото полувреме, а след паузата резервата Надием Амири върна „аспирините“ в двубоя, за да може Муса Диаби да спечели трите точки с точно изпълнение в 71'.

Домакините привидно бяха по-добрият отбор на терена, но ефективността пред гола бе изцяло на страната на гостите, което във футбола винаги е оказало най-сериозно влияние.

Така разликата между двата тима в подреждането вече е само 2 точки, а дистанцията със зоната на изпадащите остава по-голяма, отколкото е тази до горната половина на класирането и за двата отбора.

How much speed in this picture? 💥#KOEB04 pic.twitter.com/BjtNvuYyRt