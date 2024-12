Барселона напредва в преговорите със защитник на Байер Леверкузен

Барселона напредва в преговорите със защитника на Байер Леверкузен Йонатан Та, твърди Фабрицио Романо. Каталунците искат да подпишат с 28-годишния германски национал през лятото, когато договорът му с "аспирините" изтича.

Та вече даде да се разбере, че няма да го поднови и ще си тръгне без пари.

Защитникът е силно желан от треньора на Барселона Ханзи Флик. На този етап се смята, че "блаугранас" са фаворити за подписа на Та, към когото има интерес и от Байерн.

През сезона до момента Йонатан Та има 25 мача за Леверкузен във всички турнири. Вкарал е два гола.

