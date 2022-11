ПСЖ подновява договора на Меси веднага след Катар 2022

Пари Сен Жермен ще поднови преговорите за удължаване на договора на Лионел Меси, след като той се завърне от своите ангажименти с Аржентина на Световното първенство, с което ще иска да отблъсне интереса на Барселона. 35-годишната звезда напусна „Камп Ноу“ в посока Париж едва през миналото лято и е изиграл 52 мача за френския шампион, в които е отбелязал 23 гола.

Въпреки това президентът на Барселона - Жоан Лапорта, заяви по-рано тази седмица, че Меси винаги е добре дошъл да се завърне в каталунския клуб и това доведе до редица слухове, че той може да се върне обратно в родния си клуб.

Сега „Mundo Deportivo“ съобщава, че от ПСЖ са изразили намерение да удължат договора на Меси във френската столица, след като преговорите бъдат подновени след Световното първенство. Твърди се, че от „Парк де Пренс“ искат да удължат контракта на аржентинеца, който изтича през юни 2023-а година, за още два сезона.

Меси поиска преговорите да бъдат отложени, за да се съсредоточи върху изявите си в Катар, което вероятно ще бъде последното му участие на най-голямата международна футболна сцена.

Желанието на парижани да задържат своята звезда дойде малко след като 60-годишният Лапорта намекна за възможно завръщане на Меси в Барселона. Аржентинецът има 778 мача за клуба в рамките на близо две десетилетия, превръщайки се в техния най-титулуван играч.

В същото време ПСЖ ще искат удължат договорите на още редица от свои звезди, сред които Марко Верати, Серхио Рамос и Преснел Кимпембе.

