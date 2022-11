22-годишен французин изхвърли Рафаел Надал от финалите на ATP

Рафаел Надал отстъпи с 0:2 сета срещу Феликс Оже-Алиасим на финалите на ATP в Торино, като така официално се прости с шансовете си за класиране към елиминациите.

22-годишният французин спаси общо 4 брейкпойнта в хода на мача, за да си гарантира, че ще надвие един от най-титулуваните тенисисти в историята с вдъхновения си тенис.

В отделните части Оже-Алиасим записа успех с 3:6, 4:6 и така остана в борбата за първите две места в „Зелената група“ след поражението си преди два дни от Каспер Рууд.

По-късно днес Тейлър Фриц ще мери сили с норвежеца, като един от двамата ще си гарантира място на елиминациите, а другият ще се бори за второто място след още един мач.

