Спортът по ТВ в четвъртък (17 ноември)

05.00 НХЛ, "Едмънтън" - "Лос Анджелис" МАХ Спорт 2
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
15.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
15.30 Скокове на батут, световно първенство БНТ 3
19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден Евроспорт 2
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Барселона" МАХ Спорт 1
20.35 Португалия - Нигерия БНТ 3
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, "Байерн" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Болоня" - "Валенсия" МАХ Спорт 3
21.45 Йордания - Испания МАХ Спорт 4
22.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
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