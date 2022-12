Уругвай отново наказа Гана, но и двата тима се прибират у дома

Гана отстъпи с 0:2 на Уругвай в един мач, който бе изключително драматичен до момента, в който не стана ясно, че Южна Корея поведе на Португалия и остави двата тима почти без никакви шансове за класиране напред.

Дарвин Нунеш направи нарушение за дузпа в 20', което имаше нужда от ВАР, за да бъде потвърдено, но Андре Аю прати кълбото в ръцете на Серхио Рочет, за да върне спомена от онзи шампионат през 2010 г., когато Луис Суарез спря чист гол с ръце, но си струваше, защото тимът му отстрани африканците от надпреварата.

Този път обаче сценарият бе малко по-различен, защото още преди почивката Джорджан Де Араскаета вкара два гола във вратата на ганайците, за да подсигури успеха за своя тим, но фалшивото чувство за комфорт подведе „урусите“, защото те имаха нужда от по-изразителна победа, за да си гарантират второто място в Група H.

В добавеното време на втората част тимът на Диего Алонсо имаше претенции за дузпа за нарушение срещу Единсон Кавани. Таранът бе препънат в наказателното поле, но ВАР този път не счете за нужно да сигнализира на главния съдия. Още по-неприятното е, че се нагледахме на много по-леки дузпи в изминалите десетина дни, така че със сигурност Уругвай може да има претенции към решението на Даниел Зиберт и колегите му.

Фактите обаче са такива, че Гана и Уругвай напускат световното първенство в Катар с актив съответно от 3 и 4 точки.

A brilliant display from Luis Suarez 👏



Who would've thought it? 😅 pic.twitter.com/IKHIKz3MHL