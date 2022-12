Камерун повали Бразилия, за да докаже, че и фаворитът не е непобедим

Камерун надви Бразилия с 1:0 след много късен гол на Винсент Абубакар, за да покаже, че дори основният фаворит за титлата в Катар не е чак толкова неуязвим, колкото мнозина може би са мислели.

Тите междувременно направи цели 9 кадрови промени в състава си, след като отборът му си гарантира излизането от Груп G на едно от първите две места. Дори Дани Алвеш получи възможност за изява, за да се превърне в най-възрастния футболист в историята на националния тим на бразилците.

Дейвис Епаси може да се похвали с един от най-силните мачове в кариерата си, защото направи цели 8 спасявания срещу звездната селекция на „Селесао“ и така остави своя тим достатъчно дълго в мача, за да може накрая да открадне трите точки.

Абубакар сътвори чудото в 92', но не осъзна, че има жълт картон и реши да отпразнува гола си със сваляне на екипа, което му навлече главоболия, за да се превърне в първия футболист от Зинедин Зидан насам, който бележи гол и бива изгонен в един и същ мач на световни футболни финали.

В крайна сметка Бразилия спечели Група G, следвана от Швейцария след успеха на „часовникарите“ с 2:3 над Сърбия, Камерун остава трети с по-лоша голова разлика, а сърбите си тръгват с една-единствена точка, въпреки предварителните заявки, че ще продължат доста далеч на Мондиала.

