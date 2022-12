Слухове пращат Роналдо в Спортинг Лисабон

Бъдещето на Кристиано Роналдо продължава да бъде обвито в мъгла. Португалецетът е свободен агент, след като прекрати договора си с Манчестър Юнайтед. Съобщава се, че той е получил предложение от Саудитска Арабия и по-точно от местния Ал-Насър, който му предлага договор за две години и половина, а заплатата му ще бъде 200 милиона евро на сезон.

„The ​​Sun“ съобщава, че е било забелязано, че колите на Роналдо са вече родния му град, където са били паркирани в покрайнините на Лисабон. Става дума за Cadillac Escalade, който се оценява на 180 000 долара и му беше подарен за рождения ден от половинката му Джорджина Родригес, както и неговото Bentley Flying Spur на стойност 350 000 долара.

След решението му да прехвърли колите в Лисабон, се появиха слухове за потенциалното му завръщане в родния му клуб Спортинг Лисабон. Трябва да се отбележи, че майка му Долорес Авейро каза преди време, че мечтата ѝ е да види сина си отново да играе за „лисабонските лъвове“ преди да се откаже от активната си кариера.

Сега обаче португалската звезда е фокусиран върху Световното първенство в Катар. Иберийците се изправят срещу Швейцария на осминафиналите във вторник.

Is Cristiano Ronaldo off to his boyhood club?https://t.co/Jj6ceEzm7W