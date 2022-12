Нискотарифна авиокомпания предложи да прибере испанците от Катар с комично MEME

Нискотарифната авиокомпания Ryanair предложи на испанския национален отбор на Испания да го прибере от Катар след катастрофата срещу Мароко на 1/8-финалите на световното първенство по футбол.

Рекламният отдел отдавна се слави с комичните си MEME-та и този път изглежда отново удари в десетката, защото футболната общественост направи снимката вайръл в социалните мрежи за около час.

На нея титулярите на Луис Енрике са се качили върху гърба на един от самолетите, а текстът гласи: „Чували сте за елф на рафта, така че пригответе се за...“

You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for… pic.twitter.com/FLVgV7oNd2