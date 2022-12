Везенков отново е MVP при нов разгром на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков спечели поредния си приз за „Най-добър играч“ в срещата от Евролигата срещу Виртус Болоня.

Българинът прекара само 16 минути на терена, но за този период заби 19 точки и спечели 2 борби, за да помогне на Олимпиакос за крайното 117:71 срещу италианския тим.

Припомняме, че за ноември Везенков бе избран дори за №1 през целия месец в най-големия международен турнир по баскетбол на „стария континент“.

Sasha Vezenkov of @olympiacosbc collects his award for MVP of the Month for November 🏆#EveryGameMatters pic.twitter.com/5TbwmMdwCl