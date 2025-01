Кристофър Нолан ще снима "Одисея" в Сицилия, вдъхновен от самия Омир

Известният режисьор Кристофър Нолан ще снима част от адаптацията си на „Одисея“ в Сицилия – място, което според изследователите е било сред спирките на Одисей в едноименния епос на Омир, създаден около VIII век пр.н.е.

Снимките на сицилийските сцени от мащабната продукция се очаква да започнат след около два месеца на остров Фавиняна. Този идиличен остров, известен още като „козият остров“, е част от архипелага Егади, разположен край северозападното крайбрежие на Сицилия. Според историците, именно тук Одисей и неговият пъстър екипаж акостират, за да приготвят козе месо и да се снабдят с провизии.

Според няколко източника, Нолан, който ще използва най-новата IMAX филмова технология, може да заснеме някои сцени и на Еолийските острови, но основната част от снимките в Сицилия ще се проведат именно на остров Фавиняна. Освен Италия, другите обявени локации за филма са Обединеното кралство и Мароко.

Discover #FAVIGNANA the biggest island of the #Aegadian archipelago, west of #Sicily. #IsoleEgadi ! Enjoy its wonderful crystalline waters, great snorkelling and unforgettable cuisine. Bicycle is the best way to explore the island. #Italy #Italia #dcqitalia pic.twitter.com/R9zxnulivL