Президентът на ФИА и шефът на Red Bull се сдърпаха на сцената

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем и шефът на Red Bull във Формула 1 Кристиан Хорнър неочаквано подеха учтиво-заядлива размяна на реплики по време на годишното награждаване на ФИА вчера в Болоня.

Хорнър излезе на сцената, за да получи купата за първото място на Red Bull при конструкторите и част от речта му стана и шеговитото оплакване, че Макс Верстапен е спечелил световната титла при странни обстоятелства след финала в Япония. Тогава след финала имаше объркване колко точно точки печелят пилотите, заради неяснотите около правилата за рестарт на състезанието.

What on earth was that about 🥴pic.twitter.com/FOkAJv1gAw