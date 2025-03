Стилиян Петров ще участва в бенефиса на Мартин Камбуров

Представиха първите три звезди, които ще вземат участие в бенефисния шоу мач на голмайстор №1 в българския футбол Мартин Камбуров. Това са Стилиян Петров (отбор ALL STARS Bulgaria с треньор Александър Томаш), Ванчо Траянов (отбор ALL STARS Lokomotiv с треньор Христо Бонев) и Иван Иванов (отбор ALL STARS Lokomotiv с треньор Христо Бонев).

Мачът е на 1 юни от 16:30 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Организаторите съобщиха, че следващата седмица ще обявят още трима от участниците.