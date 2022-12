Ерлинг Холанд не спира да бележи и във футболния симулатор

Голямата звезда на Манчестър Сити Ерлинг Холанд не спира да бележи. Само през този сезон норвежкият стрелец има 13 мача за английския шампион, в които реализира 18 гола. Статистиката е впечатляваща, но тази във футболния симулатор - Football Manager 2023 е извънземна.

От създателите на играта обявиха, че към този момент Ерлинг Холанд има 1,494,987 изиграни мачове в кариерите на геймърите, в които той е забил 3,462,896 попадения.

Към тях може да добавим и 425,703 голови подавания.

He might be giving club defences a rest in real life...



But Erling Haaland is still tearing it up for you on #FM23 😮‍💨 pic.twitter.com/dn2DybAt5Q