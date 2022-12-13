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Спортът по ТВ във вторник (13 декември)

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Спортът по ТВ във вторник (13 декември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (13 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3
14.45 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Фенербахче" МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, "Монако" - "Барселона" МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.00 Аржентина - Хърватия БНТ 1, БНТ 3
21.00 Волейбол, "Фридрихсхафен" - "Войводина" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Байерн" - "Реал" МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Будучност" МАХ Спорт 4
02.30 НБА, "Милуоки" - "Голдън Стейт" Диема спорт 2


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ за ИНФОТО господин КОВАЧЕВ

    Коментиран от #2

    06:32 13.12.2022

  • 2 Порто

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    А Вие имате ли ги тези спортни канали ?

    Коментиран от #3

    06:35 13.12.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Порто":

    ДА БЛАГОДАРЯ

    19:27 13.12.2022

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