Спортът по ТВ във вторник (13 декември)

10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3
14.45 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Фенербахче" МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, "Монако" - "Барселона" МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.00 Аржентина - Хърватия БНТ 1, БНТ 3
21.00 Волейбол, "Фридрихсхафен" - "Войводина" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Байерн" - "Реал" МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Будучност" МАХ Спорт 4
02.30 НБА, "Милуоки" - "Голдън Стейт" Диема спорт 2
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2
06:32 13.12.2022
2 Порто
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":А Вие имате ли ги тези спортни канали ?
Коментиран от #3
06:35 13.12.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Порто":ДА БЛАГОДАРЯ
19:27 13.12.2022