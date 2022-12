Джанлука Виали напуска поста си в Италия заради рак на панкреаса

Главният мениджър на италианския национален отбор - Джанлука Виали, официално напусна поста си, за да се съсредоточи в борбата с рака на панкреаса. Това бе съобщено на страницата на Италианската футболна федерация.

58-годишният специалист за втори път ще влезе в борба с коварната болест след 2018 г.

Виали призна още през миналия декември, че ракът се е завърнал, но ето, че 12 месеца по-късно взе решението да се фокусира изцяло върху здравето си.

Gianluca Vialli has decided to step away from his duties for the time-being to concentrate on his treatment.



Wishing you a speedy recovery, Gianluca. We're all with you 😘 💪 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PkV2t2DWsE