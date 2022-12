Бензема е бесен на Дешан защото го е изпратил у дома

Карим Бензема е бесен на националния селекционер - Дидие Дешан, и няма намерение да се върне в Катар, споделя испанският вестник "Libertad Digital".

Нападателят на Реал Мадрид отпадна от Мондиал 2022 дни преди старта, след като получи контузия на тренировка.

Испанското издание твърди, че Карим Бензема няма да се завърне в Катар, въпреки позволенията на Реал Мадрид и възможността да го направи, след като Дешан не обяви негов заместник в състава на "петлите".

According to reports, Real Madrid striker Karim Benzema has turned down the chance to rejoin France for the #WorldCup final. #FRA