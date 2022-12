Хиляди футболни фенове влязоха в сблъсъци с полицията във Франция след загубения финал

Разочарованието от изгубения финал на Световното първенство в Катар избуя в безредици по улиците на няколко от най-големите градове на Франция. Хиляди футболни фенове влязоха в сблъсъци с полицията в Париж, Ница и Лион, като органите на реда е трябвало да използват сълзотворен газ, водни оръдия и сила, за да разпръснат разгневените фенове, които са ги замеряли с бутилки, камъни и факли. Има доста арестувани.

Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final tonight. pic.twitter.com/q6Nx9IvUK5