Манията по Лео Меси няма граници! В Аржентина слагат лика му на банкнотите си

Манията по Лионел Меси няма граници след триумфа на Аржентина на Мондиал 2022. В страната вече обмислят да поставят лика на суперзвездата на официалните си банкноти.

Според вестник “El Financiero” служителите на финансовия управителен орган на южноамериканската страна разглеждат варианти да отбележат историческия триумф на своята страна на Световното първенство.

Смята се, че един от предпочитаните варианти е да се постави снимка на Меси върху банкнотата от 1000 песос, тъй като цифрата започва с "10" - номерът на фланелката, носена от голямата звезда.

