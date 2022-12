Лео Меси продължава договора си с ПСЖ

Мегазвездата на Аржентина Лео Меси ще продължи договора си с френския ПСЖ, твърди френският вестник “Льо Паризиен”.

Според информациите ръководството на парижани и футболиста са постигнали устно съгласие за удължаване на контракта на аржентинеца.

Известният журналист Фабрицио Романо също потвърждава новината, като уточнява, че все още няма решение за продължителността на договора и заплатата на Меси, като това ще бъде решено на нова среща скоро.

