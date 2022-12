Оливие Жиру отговори на обвиненията, че не е искал да размени екипа си с австралийски национал (СНИМКИ)

Рекордьорът по голове в историята на Франция - Оливие Жиру, се видя принуден да отговори на публичните обвинения от Джейсън Къмингс, в които твърди, че таранът се е престорил, че не разбира английски, когато му е предложено да си разменят екипите.

„Здрасти, Джаксън Ървин! Как е английският ми, друже?“, написа шеговито в Twitter централният нападател на „петлите“ и публикува снимки с тениската на самия Ървин.

Hi 👋🏼 @jacksonirvine_ How is my english mate? 🤣🤣🤣 🇫🇷❤️🇦🇺✊🏼 pic.twitter.com/McHQP30cCX