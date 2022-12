ФИФА започва проверка заради нахален готвач след финала в Катар 2022

ФИФА ще предприеме "нужните действия", за да се справи с нарушенията на протокола на Световното първенство от страна на известен готвач, който държеше златния трофей на терена, съобщиха от Световната футболна централа.

Главният готвач, който е известен като Солт Бае и е виждан редовно заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино, се смеси с играчите на Аржентина и позира за снимки след победата им над Франция на финала на Мондиал 2022 в неделя в Катар. Турчинът, зализан и с малка опашка, бе сниман десетки пъти, докато се усукваше около шампионите и най-вече край златната купа. Снимките си той използва за реклама на свое заведение в емирството.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S