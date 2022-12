Kолата на Mercedes за сезон 2023 ще изглежда доста по-различно

От Mercedes все още не са съобщили кога ще е премиерата на новия им автомобил за сезон 2023 във Формула 1, но тимът публикува кратко видео с първото стартиране на двигателя на болида и потвърди, че името на колата ще е W14.

Специалистите имат огромни очаквания за новия автомобил на Mercedes, който трябва да е по-бърз, по-стабилен и да се пребори с подскачането на правите при максимална скорост.

