Челси плаща 20 милиона евро за 18-годишен халф, искан от Барселона

Челси е постигнал договорка за трансфера на бразилския талант Андрей Сантос, разкриха близки до клуба. Лондончани ще платят около 20 милиона евро за 18-годишния халф на Васко да Гама.

Футболистът бе в полезрението и на Барселона, след като лично Шави го бе харесал за заместник на ветерана Серхио Бускетс.

През 2022 г. Сантос изигра 33 мача в бразилската Серия B, вкара 8 гола, получи 9 жълти и 1 червен картон. Той изигра и 4 мача за Бразилия U20, в които отбеляза два гола.

Chelsea have full verbal agreement in place to sign Brazilian talent Andrey Santos, confirmed — final fee around €20m, personal terms agreed too. 🚨🔵🇧🇷 #CFC



Chelsea & Vasco will now prepare documents. Born in 2004, Andrey will be part of Chelsea talents project.



