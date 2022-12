Патрис Евра: Меси вече няма да живее в сянката на Марадона

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и на националния отбор на Франция Патрис Евра е на мнение, че след спечелената световна титла аржентинската звезда Лионел Меси вече не може да бъде сравняват с легендарния си сънародник Диего Марадона и с португалския нападател Кристиано Роналдо.

"След като спечели световната титла, Меси вече няма да живее в сянката на Марадона. Аржентинските фенове никога няма да забравят Марадона, но в момента най-добрият играч в света за тях е Лео. Не мога да кажа, че Меси е най-добрият, както и не мога да кажа, че Кристиано Роналдо е най-добрият. Искам хората да спрат тези спорове, защото всеки има собствено мнение", каза Евра.

"Всички сме различни. Някой може да каже, че Меси е най-добрият, защото спечели световната титла. Други ще определят Роналдо за най-добрия, защото спечели Европейското първенство. Трудно е, но след като спечели световната титла Меси ще бъде сред най-великите играчи на всички времена в очите на хората, защото това е най-ценния трофей", допълни Евра за "Sportskeeda".

Лионел Меси стана световен шампион за първи път в кариерата си. Той беше избран и за най-добър играч на Мондиал 2022 в Катар.

Португалия, чийто капитан е Кристиано Роналдо, отпадна на четвъртфиналите на Световното първенство след загуба с 0:1 от Мароко.

🗣 @Evra: "I'm pleased for Messi. If anyone isn't pleased for him they are jealous and they don't love football.



"By winning the World Cup, now Messi won't live in the shadow of Diego Armando Maradona."